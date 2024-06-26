Путин присвоил Зюганову звание Героя Труда

Владимир Путин присвоил Геннадию Зюганову звание Героя Труда. Высшее после Героя России звание присвоено лидеру КПРФ в день его 80-летия «за большие заслуги в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность», отмечается в указе президента.