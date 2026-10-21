NEWS.ru Автор: Валентин Меликов Москва разгромила и уничтожила «коалицию желающих», которая еще два года назад рассуждала, как будет делить «репарации после победы над Россией».
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Зачем европейским дуракам вся эта байда была нужна? Ведь за всю историю они всегда отгребали на свою жопу столько говна, что отстирывались десятилетиями, и вот опять стирать портки и мыть порванное очко. Видимо это такой их ритуал, когда им очко рвут, они испытвают оргазм и кончают, правда опять фекалием!
На месте усраины должна быть восточноевропейская пустыня!
Наркошибздику крышка!