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Байден допустил, что Трамп вновь станет президентом США, и перекрестился

Байден допустил, что Трамп вновь станет президентом США, и перекрестился

Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден в рамках выступления в четверг, 9 марта, назвал своего предшественника Дональда Трампа "будущим президентом" страны, после чего перекрестился.

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