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«Вести» обвинили Латвию в «ковид-русофобии», хотя признание сертификатов о вакцинации затягивает как раз Россия - «Антифейк»

«Вести» обвинили Латвию в «ковид-русофобии», хотя признание сертификатов о вакцинации затягивает как раз Россия - «Антифейк»

В «Вестях» вышел сюжет Анастасии Ивановой под заголовком «Что важнее – политика или здоровье граждан: о ковид-русофобии в Латвии».

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