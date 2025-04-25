РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 179 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Одна  из  причин  ,  почему  не  надо  расстреливать  убийц :  они  *на  пожизненном*  от  скуки  начинают  рассказыв...Лидер Ореховской ...
  • Eduard
    Напоминает схему:&quot;Рак,лебедь и щука&quot;! А воз и ныне там!Reuters: Уиткофф ...
  • Eduard
    Причем тут Европа?Reuters: Уиткофф ...

Шойгу: за причастность к теракту в "Крокусе" выявлено и задержано 45 человек

Шойгу: за причастность к теракту в "Крокусе" выявлено и задержано 45 человек

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Спецслужбы России выявили и задержали 45 человек за причастность к совершению теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх