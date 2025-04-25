Шойгу: за причастность к теракту в "Крокусе" выявлено и задержано 45 человек

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Спецслужбы России выявили и задержали 45 человек за причастность к совершению теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
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