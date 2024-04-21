Детские игрушки решили поделить на возрастные категории

Обязать производителей и дистрибьюторов маркировать игры и игрушки, разделив их на категории 0+, 6+, 12+ и 16+, призван законопроект, который подготовила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая вместе с коллегами.