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Петербургский дневник

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Латифоглу: США уже приняли победу России на Украине

Латифоглу: США уже приняли победу России на Украине

Киевский режим больше не способен продолжать боевые действия Успех российской армии в Курской области является завершением украинского конфликта, у киевского руководства нет больше сил воевать, а Соединенные Штаты уже приняли победу России, заявил РИА Новости турецкий аналитик Серхат Латифоглу.

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