Киевский режим больше не способен продолжать боевые действия Успех российской армии в Курской области является завершением украинского конфликта, у киевского руководства нет больше сил воевать, а Соединенные Штаты уже приняли победу России, заявил РИА Новости турецкий аналитик Серхат Латифоглу.