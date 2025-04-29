Киевский режим больше не способен продолжать боевые действия Успех российской армии в Курской области является завершением украинского конфликта, у киевского руководства нет больше сил воевать, а Соединенные Штаты уже приняли победу России, заявил РИА Новости турецкий аналитик Серхат Латифоглу.
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