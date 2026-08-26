«План на 15 лет»: зачем принц Гарри возвращается в Великобританию и почему Меган Маркл выбрала жизнь на две страны

Американская глава в биографии герцогов Сассекских делает крутой вираж. Спустя 77 месяцев после громкого отъезда принц Гарри и Меган Маркл готовятся к переезду обратно в Соединенное Королевство: чемоданы в Монтесито уже собирают, а новым домом четы должна стать английская провинция.