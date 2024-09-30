Затор на внутреннем КАД из-за горевшего ранними утром бензовоза все еще сохраняется. Яндекс показывает, что пробка не менее 13 км.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Затор на внутреннем КАД из-за горевшего ранними утром бензовоза все еще сохраняется. Яндекс показывает, что пробка не менее 13 км.