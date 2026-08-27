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Zero Hedge

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The Rise And Fall Of 'Resistance' Hero Alexander Vindman

The Rise And Fall Of 'Resistance' Hero Alexander Vindman

The Rise And Fall Of 'Resistance' Hero Alexander Vindman Authored by Blaise Malley via Responsible Statecraft, On paper, Alexander Vindman's loss in last week's Florida Democratic Senate was a shocking upset.

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