The Rise And Fall Of 'Resistance' Hero Alexander Vindman Authored by Blaise Malley via Responsible Statecraft, On paper, Alexander Vindman's loss in last week's Florida Democratic Senate was a shocking upset.
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