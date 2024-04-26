Белоруссия прописала в военной доктрине возможность оказания помощи союзникам

Белоруссия сможет предоставить военную помощь союзникам в случае агрессии против них. Соответствующая информация указана в военной доктрине, утвержденной 24 апреля Всебелорусским народным собранием и опубликованной на национальном правовом интернет-портале.
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