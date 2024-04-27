Песков прокомментировал статью WSJ о выводах разведки США насчет смерти Навального

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 27 апреля заявил, что видел статью The Wall Street Journal (WSJ) о выводах разведки США насчет смерти блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), и назвал данный материал пустыми рассуждениями.