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Газета.ру

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"Единая Россия" поддержала льготные тарифы на перевозку продукции АПК

"Единая Россия" поддержала льготные тарифы на перевозку продукции АПК

Партия «Единая Россия» поддерживает решение кабмина направить свыше 9,5 миллиардов рублей на льготные железнодорожные тарифы для перевозки продукции АПК, заявил первый заместитель главы парламентского комитета по аграрным вопросам Владимир Плотников.

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