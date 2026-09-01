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Люди-совы чаще сталкиваются с нарушениями психического здоровья

Люди-совы чаще сталкиваются с нарушениями психического здоровья

В исследовании приняли участие более 2,2 тыс. жителей Финляндии. Участников разделили на три группы в зависимости от хронотипа: утренний, вечерний и промежуточный.

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