Без России мир жалок, скушен и убог. На фига он такой кому нужен?!

ИМ

Ильдус Мамлеев

Хочешь попасть в США, иди служить в ракетные войска! Пока у нас есть капитаны АПЛ, которые не задумываясь исполнят приказ, наши враги спокойно спать не будут. У нас есть чем координально ответить "Коллективному Западу" нас мало, но мы в тельняшках! И значит Россия была, есть и будет, до искончания веков, на зло всем нашим врагам!