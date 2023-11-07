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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Без России мир жалок, скушен и убог. На фига он такой кому нужен?!

Без России мир жалок, скушен и убог. На фига он такой кому нужен?!

SHAMAN вызвал гевалт у троцкистов Ну вот не нравится SHAMAN ни либерде, ни – особенно – левакам. Помните апрельский гевалт? Процитирую троцкиста (это он сам себя так заявляет) Александра Майсуряна: “Из новостей: певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время сольного концерта в Петербурге в честь Дня народного единства со словами «я — русский» нажал на сцене на символическую «красную кнопку» в «ядерном» чемоданчике”.

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Комментарии
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вс
владимир сергеев
Надо же  , откопать слово  от  идишей - ГЕВАЛТ ?
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19 час.
Поля Русс
ШАМАНА -ОБОЖАЮ....!! БЫЛА НА ЕГО КОНЦЕРТЕ...ЗАЛ БЫЛ В ТАКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ НАКАЛЕ...НЕ ПЕРЕДАТЬ СЛОВАМИ....👍👍
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11 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Хочешь попасть в США, иди служить в ракетные войска! Пока у нас есть капитаны АПЛ, которые не задумываясь исполнят приказ, наши враги спокойно спать не будут. У нас есть чем координально ответить &quot;Коллективному Западу&quot; нас мало, но мы в тельняшках! И значит Россия была, есть и будет, до искончания веков, на зло всем нашим врагам!
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3 час.

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