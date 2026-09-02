Норвегия арестовала российское судно «Профессор Молчанов» на Шпицбергене

Судну запрещено покидать свое местоположение до соответствующего решения губернатора ШпицбергенаНорвежские власти арестовали российское научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" по заявлению украинской компании "Нафтогаз" на Шпицбергене.
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