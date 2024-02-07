Илон Маск: арестуйте тех, кто призывает к аресту Карлсона за его визит в Москву

Миллиардер Илон Маск призвал арестовать представителей американского истеблишмента, выступающих за репрессии против журналиста Такера Карлсона из-за его визита в Москву и предстоящего интервью с президентом России Владимиром Путиным.
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