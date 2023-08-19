Военное обозрение

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«Зачем? Коммунистам это точно не нужно»: Ходаковский выразил мнение по поводу освящения памятника Сталину в Великих Луках

«Зачем? Коммунистам это точно не нужно»: Ходаковский выразил мнение по поводу освящения памятника Сталину в Великих Луках

История с освящением священником Русской православной церкви открытого в г. Великие Луки Псковской области памятника советскому вождю Иосифу Сталину вызвала бурную реакцию общественности – от горячей поддержки до резкого осуждения.

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