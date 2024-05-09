Гюнтер Штайнер: Ньюи уже никому не поможет в 2025 году

LAT PhotoВ мае 2024 года Oracle Red Bull Racing официально объявила, что главный технический директор Эдриан Ньюи покинет Red Bull Technology Group в первом квартале 2025 года — глава инженерного отдела откажется от обязанностей по работе с болидами Формулы 1, чтобы сосредоточиться на окончательной разработке и поставке первого гиперкара Red Bull, долгожданного RB17.