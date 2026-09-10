Татарстанда урманда адашкан ике хатын-кызны коткарганнар

Татарстанның Яшел Үзән районында урманда адашкан ике хатын-кызга коткаручылар ярдәм иткән. Бу хакта «Татар-информ» агентлыгына ТР буенча Россия Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Баш идарәсендә хәбәр иттеләр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым