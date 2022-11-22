Пушилин заявил об успехах на павловском и угледарском направлениях

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об успехах союзных сил на павловском и угледарском направлениях."Направление Павловки и Угледара: все равно продолжается движение, и здесь мы видим определенные успехи", — передает ТАСС сообщение Пушилина.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об успехах союзных сил на павловском и угледарском направлениях."Направление Павловки и Угледара: все равно продолжается движение, и здесь мы видим определенные успехи", — передает ТАСС сообщение Пушилина.
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