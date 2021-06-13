Элина МорозоваЗдоровье«Почестей мне не оказывают»: как живет экстрасенс 80-х Анатолий Кашпировский Сложно найти человека, воспитанного в СССР и не посидевшего в задумчивости перед телевизором с Кашпировским.Вернуться к статье768НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергейНе знаю какой он лекарь, но гипнозом владеет не плохо.Элина МорозоваСмотрела по телевизору несколько его сеансов. Ничего кроме недоумения не почувствовала. А Чумак еще и раздражение вызывал своим кривлянием.СергейНаш народ в СССР был наивным, но не дураки. Поэтому Кашпировский переехал в США, и там, до сих пор, с успехом даёт сеансы психотерапевта )))Natalyуже совсем не помню этих "деятелей")))помню только фразы-хохмы, ходящие про них в народе. . А кто будет слушать Чумака у того будет энурез- сказал Кашпировский. Что бы вылечить геморрой необходимо снять штаны и приложить больное место к экрану телевизора на время моего сеанса- сказал ЧумакСергейА ведь люди верили, и баночки с водой, и крем ставили у экрана заряжаться исцеляющей силой. Не понятно, как могли разрешить шарлатанам дурить народ. Когда комедии Эльдара Рязанова запрещали.Элина МорозоваНу на уровне циркового гипнотизера несомненно. Но так, чтобы делать полостную операцию без наркоза , что то не верится.СергейА я в советское время любил смотреть В мире животных, нравился Клуб путешественников, ведущий по моему Юрий Сенкевич. Особенно любил смотреть морские погружения с Жан-Ив, Кусто, из передачи и узнал что это он изобрёл акваланг.Элина МорозоваНу эти передачи шли годами и конечно все их смотрели. Мне еще нравилась "Международная панорама" . Там хотя бы чуть чуть приподнимался занавес на забугорную жизнь.. А я еще в школе вела политинформацию по зарубежным странам))) Ну и любили "Кабачок 13 стульев"....СергейАга, в Международной панораме рассказывали и про войну в Афгане, хотя раньше про это молчали. И про америку как она воюет с азиатскими странами.Элина МорозоваТам много чего интересного показывали..Бендер Задунайский"Да пребудут с вами энурез и диарея ! Аминь . "© КашпировскийAIAlex ImenНе оказал на меня никакого воздействия. Видимо, влияет на небольшой процент людей. Безусловно преувеличивал свои возможности в рекламных целях. Ведь это приносило ему заработки в виде грузовиков с деньгами. Чумак был ещё более одиозен со своей водой - чистой воды шарлатанство.VИVarshavskiy ИващенкоНу,он безусловно помогал людям.Конечно,не всем.Просто его время пришлось на "дикие" девяностые.Анна ЭржибоваЗаставить меня поверить во что-то сложно)но,когда наткнулась на журнал и увидела там кое что сохранила,так из любопытства :)помогло,не поверите но помогло и причём напрочь забыла про вырезку из журнала пока не нашла случайно и до сих храню :)ГусЕнаНеудивительно:))))ирина Северова северова (гуляева)безусловно , талантСергейТалант шоумена, что по сути своей - аферистЕлена Максимова (Кондрашкова)Очень неприятен ваш тон по отношению к человеку, которого вы совсем не знаете…. К вашему сведению Кашпировский А.М. не гипнотизёр и гипнозом не занимается, хотя гипнотизировать может виртуозно… Анатолий Михайлович живет очень скромно в двухкомнатной квартире в Москве. Никогда за границей не жил. Ездил только навещать своих близких, и по приглашению…. Он до сих пор проводит онлайн встречи на ютубе, и на своём сайте, продолжает свои лечебные встречи с населением и в других городах, и странах. В Польшу и в сша его ждут и принимают…. Огромных денег(как вы думаете) он не зарабатывает. А когда в прошлом имел большие денежные прибыли, то занимался благотворительностью. …. По поводу лечения, хочу вам заметить, что его деятельность по оздоровлению населения очень даже помогает людям.. Просто почитайте отзывы на ютубе канале под его видео передачами. Собирает статистику…. Кстати у людей, которые его не воспринимают и относятся к его деятельности скептически, лечебный эффект происходит гораздо быстрее, чем те, которые доверяют( кто доверяет иногда мешают эффективно воспринимать сказанное не сказанным. А скептики не настраиваются на излечение- это и есть феномен….) у меня и у членов моей семьи есть примеры излеченных в прошлом заболеваний и нажитые за большой промежуток жизни тоже проходят не сразу, а постепенно ( у кого-то бывает результат быстрый). Не надо сидеть и ждать, что у вас конкретно что-то излечится- этим помешаете себе вернуться к «памяти тела» …. Надо просто смотреть, как кино, не думая о своих болячках.. вы даже не поймёте что изменится и произойдёт в вашем организме… потом с удивлением заметите исчезнувшие проблемы.Марина МаксимоваОн просто психотерапевт и хорошо понимает возможности психики, то есть действие внушения и самовнушения. Так же на людей действует плацебо. Ну и конечно, он шоумен и немного аферист(или много?), поскольку не все психотерапевты смогут организовать такие массовые сеансы.СергейНу дай то Бог, помог вам Кашпировский и хорошо.Nataly— В 80—90-е годы прошлого века в институте (Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова. ) работал очень известный психолог профессор Ю. М.Орлов. Ему принадлежала теория «саногенного мышления». Её смысл сводился к тому, что если мыслить правильно, культивировать хорошие эмоции и бороться с плохими, то можно предотвратить множество заболеваний. Надо признать, что для неокрепших умов юных медиков его теория выглядела весьма убедительно… Могут ли эмоции влиять на здоровье? Определённо да. Быть причиной — нет. Негативные эмоции активизируют симпатическую нервную систему, что, в свою очередь, приводит к повышению артериального давления, увеличению частоты пульса и спазму сосудов. Всем известны истории, когда на фоне, например, испуга или гнева у людей случались инфаркты и инсульты. Повторю: эмоция в этом случае не причина заболевания, а лишь провоцирующий фактор, триггер. В отдельных случаях негативная эмоция, конечно, может стать и причиной заболевания. Например, если со злости ударить кулаком по стене, можно сломать руку. Вот вам вполне отчётливая причинно-следственная связь. Кстати, не надо забывать и о существовании обратной взаимосвязи. Нередко причиной негативных эмоций становятся хронические телесные страдания. Вспомните Бабу-ягу с костяной ногой — возможно, она была бы очень милой старушкой, если бы не хроническая боль в тазобедренном суставе… «Все болезни от нервов» — это миф? Это даже не миф, это просто старая студенческая шутка. Полная цитата звучит так: «Все болезни — от нервов, и только пять — от любви» (имеется в виду пять классических венерических болезней). Впрочем, хронический стресс — действительно доказанный фактор риска развития как минимум сердечно-сосудистых заболеваний. Несколько лет назад при помощи позитронно-эмиссионной томографии (высокоточного исследования, позволяющего изучать обменные процессы в различных тканях) учёные выявили механизмы, трансформирующие стресс в хроническое воспаление, которое, в свою очередь, служит ключевым механизмом развития атеросклероза. — Однако , стресс не причина болезней, а один из факторов риска, который работает лишь сообща с другими факторами, прежде всего генетическими. Психосоматическое расстройства: каковы причины и механизмы их возникновения? Психосоматические заболевания — это группа болезней, которые проявляются телесными страданиями (то есть симптомами заболеваний внутренних органов), но их основная причина всё же кроется в неполадках со стороны нервной системы. К ним относят целый спектр желудочно-кишечных расстройств (функциональная желудочная диспепсия и синдром раздражённого кишечника), фибромиалгию (специфический болевой синдром в проекции суставов), гипервентиляционный синдром (ощущение нехватки кислорода и потребность в частом дыхании) и много чего ещё. То, как связаны между собой психические страдания и соматические симптомы, поясню на примере самой распространённой жалобы, с которой пациенты приходят к кардиологу — ощущения учащённого сердцебиения. Тахикардия (частый пульс) в норме возникает, когда надо отреагировать на внешний раздражитель, например убежать от опасности. В этой ситуации мышцам нужно больше крови, следовательно, сердце должно увеличить частоту сокращений. Но когда опасность проходит, пульс нормализуется. Пациент с невротическим расстройством внешне спокоен, за ним никто не гонится, ему никого не нужно догонять, но головной мозг даёт сигнал: «Ты в опасности, убегай!» В результате активируется симпатическая нервная система, повышается давление и учащается пульс. Пациент чувствует себя плохо… В этом случае лечить тахикардию как отдельный симптом по меньшей мере нелепо — надо лечить само невротическое заболевание, причём лечить таких пациентов должен не кардиолог, а психиатр или психотерапевт.Natalyпсихосоматика...Что такое «чикагская семёрка»?Неужели в XXI веке кто-то всерьёз может рассматривать их как «болезни неотреагированных эмоций»! Перечислю эти семь заболеваний с указанием их истинных причин: Артериальная гипертензия — заболевание, в основе которого лежит генетическая предрасположенность, реализуемая десятком дополнительных факторов (курение, избыточный вес, злоупотребление солью, гиподинамия, повышение уровня сахара и холестерина и так далее). Стресс — лишь один из факторов риска, но далеко не основной. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки — заболевание, причина которого прекрасно изучена ещё в конце XX века. Это микроорганизм по имени Helicobacter Pylori. Да, описаны острые «стрессовые» язвы, но это совсем другая история. Воспалительные заболевания кишечника (неспецифический язвенный колит и болезнь Крона) — группа воспалительных аутоиммунных заболеваний с генетической предрасположенностью. Нейродермит (атопический дерматит) — заболевание, имеющее генетическую предрасположенность. Стрессовый фактор лишь в некоторых случаях может быть причиной обострения. Бронхиальная астма — хроническое воспалительное заболевание с чёткой генетической предрасположенностью. Иногда стресс может способствовать обострению, а иногда и наоборот — стимуляция симпатической нервной системы приводит к расширению бронхов. Тиротоксикоз (гиперфункция щитовидной железы) — классическое аутоиммунное заболевание, в основе которого лежит выработка антител к тканям щитовидной железы. Здесь горе-психологи вообще путают причину и следствие. Тиротоксикоз очень сильно меняет характер человека — он становится плаксивым, вспыльчивым, нервным. После излечения тиротоксикоза психические проявления полностью уходят. Ревматоидный артрит — болезнь с неизвестной природой (обсуждается связь генетических и инфекционный факторов). Однако стресс тут точно ни при чём. Болезнь Паркинсона возникает из-за стремления к контролю? Аденоиды у детей появляются, когда они чувствуют, что родители их не любят? Приведённые примеры — плод неуёмного воображения диванных психологов. У обеих болезней есть гораздо более понятные причинные факторы, хотя и не до конца изученные. А вот психосоматические заболевания желудочно-кишечного тракта (функциональная диспепсия, синдром раздражённого кишечника) действительно характерны для людей мнительных, тревожных и неуверенных в себе. В древности даже существовала поговорка: любой невропат — колопат (colon — лат. «толстая кишка»).Марина МаксимоваА я считаю , что все болезни в голове. То есть психосоматика таки имеет место быть. По крайней мере, отправной механизм очевиден.ГусЕнаА как же врачебное" мозг управляет телом:?Наум Наумов""""""Могут ли эмоции влиять на здоровье? Определённо да. Быть причиной — нет.""""""" А что может быть причиной болезни, по верованиям официальной медицины? *"""""""""""""""надо лечить само невротическое заболевание, причём лечить таких""""""""""" Лечить надо человека, а не заболевание, и тем более, не боль, как лечат некоторые. Потому и безсильна медицина, в большом количестве случаев, что лечит боль или болезнь.Марина МаксимоваПро спазмы...Не такое уж это и безобидное состояние, чтобы о нем говорить с пренебреженим. В сновном, все болезни вызваны застоем энергии, крови, лимфы в организме. Эти застои вызваны спазмами, которые создаются командами из головного мозга. Головной мозг это мысли, понятно. Вот от этих мыслей, негативных или позитивных и зависит наше здоровье, в основном. Действие спазмов конечно, редко вызывает мгновенную смерть, но ведет разрушительную ежедневную работу в организме. Вот и психосоматика, которая со временем, перерастает в соматику, она уже вторично разрушает психику. Замкнутый круг. Но вначале, все же разрушающие мысли.Конечно, не отрицаю гиподинамию и неправильное питание, на мой взгляд, вызванные неправильным мышлением, которое вызывает халатное отношене к своему организму.Елена Мамоновая помню сидела перед телевизором и ждала когда швы рассосутсяЭлина МорозоваУспешно?)))))Елена Мамоновасидела чуть ли не в плотную к телевизору попой и ногой,при чём сеансы не пропускала,бежала как ненормальная,но шрамы и ныне там...Элина МорозоваЯ тоже чего то ждала. Правда не помню чего))))Елена Мамоновавсё ждём чего то,такая жизнь!Елена Мамоновавсё ждём чего то,такая жизнь!Марина МаксимоваДык..все сидели)))Лирина Полесская (Вяткина)Наверно, Кашпировскому понравилась красота Ваших швов, решил сохранить !Елена МамоноваОй не могу!Точно!Natalyто-то же, что сидели и никому в голову не пришло даже что началась эпоха мракобесия и нам всем скоро большой армагеддец пропишут. вспомни, как накануне 1917г. появился Распутин затем вся элита включая великих князей увлеклась спиритическими сеансами в Германии в 1933сколько сначала появилось этих мистиков предсказателей ясновидящих и какие сеансы они проводили с толпами.Марина МаксимоваТак эти манипуляции с человеческим сознанием никогда и не прекращались. Просто чем дальше, тем она становится тоньше. Понятно..теперь народ на " бородатую женщину", как на чудо, не повалит смотреть)) Слишком продвинуты. И цель всегда очевидна..загнать в стойло и стричь....энергию, деньги итд..NatalyМнение Адольфа Гитлера по поводу манипулирования массовым сознанием является настоящим откровением. Хотя и нельзя быть до конца уверенными, что он выражал свои мысли по этому поводу именно такими словами, поскольку передает их не кто иной, как Раушнинг, а в исторической подлинности его произведений мы уже успели усомниться. И все же, вполне достоверно известно, что в меру своих сил и способностей Раушнинг пытался передать отдельные отрывки из выступлений Адольфа Гитлера, частных бесед с ним или так называемых «застольных разговоров». Поэтому вполне вероятно, что в нижеследующем отрывке, взятом из его книги «Голос разрушения», содержится доля правды. «Мои враги с завистью спрашивали: «Как этот человек может оказывать подобное влияние на людей?»… Может быть, ему просто повезло? Может быть, секрет кроется в некритичности массового сознания, готового подчиниться даже такому ничтожеству? Нет, отвечу я вам. Все дело в нас самих, в тонкости используемых нами приемов Я согласен, что люди некритичны. Это чистая правда. Но не настолько, как представляют себе эти идиоты, марксисты и реакционеры. Массовое сознание может быть критичным, однако, эта критика отличается от той, которую испытывает и выражает индивид. Толпа подобна животному, которое следует своим инстинктам. Толпа не внемлет голосу разума. Секрет моего успеха создания величайшего в истории массового движения заключается в том, что я никогда не делал ничего такого, что противоречило бы законам жизни, законам выживания или эмоциям и чувствам толпы. Эти чувства могут быть примитивными, но они так же устойчивы и непоколебимы, как законы природы. Толпа обладает простой системой чувств и примитивным разумом. Все, что не вписывается в эту систему, беспокоит и раздражает толпу, и тогда она отталкивает это. Я могу управлять толпой только по одной простои причине — я принимаю ее законы. Меня упрекали в том, что я превратил людей в фанатов… Но я могу управлять толпой, только если стряхну с нее апатию. Только фанатичная толпа имеет силу, подобную разрушительному потоку. Толпа апатичная и скучающая — это величайшая угроза общности».ГусЕна:))))Наум Наумов""""""""Я тоже чего то ждала. Правда не помню чего))))""""""""" У тебя уже тогда был запущенный склероз, даже Кашпировский оказался безсилен. Теперь, конечно, у тебя уже развилась деменция.Элина МорозоваСклифасофский, ты для начала себе диагноз поставь))))))))Наум НаумовНу вот, опять забыла, деменция Морозова. Я о себе, никому и ничего.Элина МорозоваДаааа... Кукушка твоя набекрень съехала и от рук отбилась... Комментов настрочил Все про себя рассказал. Или что то еще утаил? Давай, выкладывай))))))))))))Наум НаумовДа у меня и кукушки то нет. Тебе бы склероз подлечить, Склерозова.Элина МорозоваКонечно всем известно , что мозгов у тебя нет)))Наум НаумовНу, что ты можешь знать про мозги, сатанистка?!Элина МорозоваПро твои? Их просто нет))Наум НаумовМорозова, ты сходила, вакцинировалась? Или только языком молоть?!Элина МорозоваА ты заразный? По сети вроде пустомозглость не передается..Наум НаумовДа это ты заразная и непривитая.Элина МорозоваВооо , как тебя корячит)))Наум НаумовНет. У меня всё ровно.Элина МорозоваТочно. Ни одной извилины)))Наум НаумовА ты, типа, гордишься своей извилистостью?! Это хорошо, тебе же надо, хоть чем-то гордиться.Элина МорозоваЯ типа удивляюсь твоей пустомозглости.Наум НаумовДа, я знаю, ты барышня, абсолютно невежественная, потому, тебя почти всё удивляет. Да. Трудно женщинам живётся, без ума, но зато интересно и удивительно.Элина МорозоваТы- это не все, а редкое недоразумение без мозга.Елена Максимова (Кондрашкова)Очень неприятен ваш тон по отношению к человеку, которого вы совсем не знаете…. К вашему сведению Кашпировский А.М. не гипнотизёр и гипнозом не занимается, хотя гипнотизировать может виртуозно… Анатолий Михайлович живет очень скромно в двухкомнатной квартире в Москве. Никогда за границей не жил. Ездил только навещать своих близких, и по приглашению…. Он до сих пор проводит онлайн встречи на ютубе, и на своём сайте, продолжает свои лечебные встречи с населением и в других городах, и странах. В Польшу и в сша его ждут и принимают…. Огромных денег(как вы думаете) он не зарабатывает. А когда в прошлом имел большие денежные прибыли, то занимался благотворительностью. …. По поводу лечения, хочу вам заметить, что его деятельность по оздоровлению населения очень даже помогает людям.. Просто почитайте отзывы на ютубе канале под его видео передачами. Собирает статистику…. Кстати у людей, которые его не воспринимают и относятся к его деятельности скептически, лечебный эффект происходит гораздо быстрее, чем те, которые доверяют( кто доверяет иногда мешают эффективно воспринимать сказанное не сказанным. А скептики не настраиваются на излечение- это и есть феномен….) у меня и у членов моей семьи есть примеры излеченных в прошлом заболеваний и нажитые за большой промежуток жизни тоже проходят не сразу, а постепенно ( у кого-то бывает результат быстрый). Не надо сидеть и ждать, что у вас конкретно что-то излечится- этим помешаете себе вернуться к «памяти тела» …. Надо просто смотреть, как кино, не думая о своих болячках.. вы даже не поймёте что изменится и произойдёт в вашем организме… потом с удивлением заметите исчезнувшие проблемы.Наум НаумовДа. Кашпировский, хороший психотерапэут. Коллеги по цеху ему завидовали, а фармокологические компании, люто ненавидят, за его безмедикаментозные методы лечения. А пиплам, что бубнят, тому они и верят.ГусЕнаПлацебо никто не отменялНаум НаумовДело не в плацебо, а в том, что наша медицина, в зачаточном состоянии и рассматривает человека, как кусок мяса, кости и ливер. Но человек устроен значительно сложнее, имеет 7 тел на разных энергетических уровнях, вот Кашпировский и пошёл дальше нашей медицины, за то и огребает.ГусЕнаМмм, 7 ?Наум НаумовНу да. Именно 7 тел, из них 4 материальных тела физическое, эфирное, астральное, ментальное. Естественно, таблетки действуют только на физическое тело, которое является проекцией энергетических и духовных тел. Таблетки, это как бороться с плесенью, не обращая внимания на сырость.ГусЕнаЧто такое "ментальное"?Наум НаумовМентальное тело это там, где мысли. Астральное, это уровень эмоций, а эфирное, это уровень энергий. А человек, это совокупность всех 7 тел.ГусЕнаНуу, логично:)Наум НаумовНу вот, для того, чтобы вылечить человека, ему надо подправить тонкие энергетические тела, в которые официальная медицина доступ не имеет. А Кашпировский, как он сам объяснял, как раз и воздействовал на астрально ментальный уровень, потому у него и получается лечить. На сколько хорошо получается, это другой вопрос, они с Чумаком, пионеры, первооткрыватели, за ними пошли другие, которые, возможно, превзойдут учителей.ГусЕнаЧто они вылечили?Наум НаумовКучу народу подлечили. Если бы не было результата, к ним бы не ходили и не платили.ГусЕнаНезнаю....Бабушка моя была медсестрой.Муж ее врач ( с войны вернулся умирать) . Дочери все стали врачами. В старости бабушка лечила весь совхоз заговорами. Мама и тетя были настроены скептически. Однака, лечить нас везли к бабушке:) Помню, бородавка выскочила на изгибе руки.Мама с тетей всполошились " Ах, аргентум -хренемтум", а бабушка взяла тростинку пошептала и тростинкой вокруг бородавки потыкала. Родители вернулись с моря ( мы все внуки у бабушки авали родителям отдохнуть) и тетка вспомнила про мою " печаль". Выловила меня между козами и курами и давай разглядывать руку, а бородавки и нет. И следа нет. Так что я хоть и скептически, но...Наум НаумовНу да. Знахарки лечили тонкие тела, потому у них и получалось. Но официальной науке, работать с тонкими телами, было запрещено категорически, а демагоги от пропаганды, всячески старались дискредитировать целителей. Ну, а как рухнул коммунизм, лечить, как надо, стало можно, но стереотипы то у народа, никуда не делись. До сих пор, вон, чудаки считают всех не официальных целителей, аферистами.ирина Северова северова (гуляева)госпадяя... неужели никто не знает такие элементарные вещи ? Вот уж действительно . все удивительно....Наум Наумов""""""""""неужели никто не знает такие элементарные вещи ?"""""""""""" Народ у нас, в основном, невежественный, потому, не знать элементарные вещи, у нас, не считается зазорным, а многие даже бравируют своей тупизней. А о каких элементарных вещах речь? Я что-то не соотнесу, о чём это?Валерий ФедосеевШарлатан, владеющий гипнозом. ( Килойдный рубец рассосался на гульфике ). Женщина которую он якобы обезболивал на расстоянии, рассказывала об адских болях на операции.@СергейА Жириновскому помог, сколько лет прошло, а народ всё верит Владимиру Вольфовичу, и выбирает депутатом )))Валерий ФедосеевЭто может быть простое совпадение, Жириновский без его помощи всего добился. Кашпировскому не верю, шарлатан. Он помню у нас на Д.В. гастролировал, успехов ноль и ускакал с позором.@Комментировать
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