Полиция Алматы обратилась к автолюбителям

Полиция Алматы обратилась к участникам дорожного движения, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в департаменте полиции Алматы, в связи с ухудшением погодных условий, участников дорожного движения призывают к усилению мер безопасности.
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