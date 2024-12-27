ВС РФ применили на СВО новейшую версию дрона-камикадзе «КУБ»

В зоне СВО была задействована новая версия дрона-камикадзе «Куб-10Э», сообщает «Российская газета». Согласно информации издания, усовершенствованную модель БПЛА впервые использовали на фронте год спустя после того, как концерн «Калашников» начал поставки модифицированного дрона в Вооруженные Силы в декабре 2023 года.