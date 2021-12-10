«Про Карандаша постоянно рассказывали, что он сидит»

Если в город приезжал Карандаш, нужно было вызывать конную милицию. А если не мог сесть самолет, на котором артист летел к зрителям, десятки машин дальнобойщиков выстраивались вдоль посадочной полосы и освещали ее, чтобы летчики сумели приземлиться.