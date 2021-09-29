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ГИБДД нашла женщину, грубо нарушившую ПДД в центре Петрозаводска

ГИБДД нашла женщину, грубо нарушившую ПДД в центре Петрозаводска

33-летнюю горожанку ждет крупный штраф за повторный проезд перекрестка на красный свет Госавтоинспекция Петрозаводска нашла водителя, грубо нарушившего Правила дорожного движения вечером 11 сентября на пересечении проспекта Ленина и улицы Анохина.

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