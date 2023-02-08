Они хотят развалить Россию на тридцать четыре части

Карта Российской Федерации в Государственной Думе РФ «Если Черногория может быть в НАТО, почему не могут Кубань или Чечня?» – прозвучало из Брюсселя 31 января в Брюсселе в здании Европарламента прошел «пятый форум свободных народов постРоссии».