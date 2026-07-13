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Энциклопедия Техники

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Моя философия осознанных покупок: как я пересобрал свой быт и досуг с помощью продуманных гаджетов

В какой-то момент я перестал воспринимать онлайн-шопинг как бессистемный поиск случайных вещей. Мне захотелось окружить себя предметами, которые не просто занимают место, а действительно работают: упрощают рутину, делают комфортнее отдых и открывают новые возможности.

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