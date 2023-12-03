Пентагон предупредил Израиль о риске поражения

В пентагоне есть мнение, что победа Израиля в Газе может обернуться стратегическим поражением. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Израиль может проиграть стратегически, если не будет защищать мирных палестинцев во время операции в секторе Газа.
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