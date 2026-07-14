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Западная страна ввела жесткий карантин для своих граждан из-за смертоносной Эболы

Западная страна ввела жесткий карантин для своих граждан из-за смертоносной Эболы

Белый дом принял решение, которое фактически заставляет американских граждан оставаться дольше в Демократической Республике Конго, запрещая им возвращаться домой из-за стремительно распространяющейся вспышки лихорадки Эбола, уже унесшей жизни более 700 человек .

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