Западная страна ввела жесткий карантин для своих граждан из-за смертоносной Эболы

Белый дом принял решение, которое фактически заставляет американских граждан оставаться дольше в Демократической Республике Конго, запрещая им возвращаться домой из-за стремительно распространяющейся вспышки лихорадки Эбола, уже унесшей жизни более 700 человек .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии