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Месси о 7-м «Золотом мяче»: «По-настоящему прекрасное признание. Я получил его после важной победы с Аргентиной»

«Это по-настоящему прекрасное признание. Прошлый «Золотой мяч» я получил после важного достижения с Аргентиной (речь о победе на Кубке Америки – Sports.

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