Беспилотники спешат на помощь: лесные пожары в Приморье обнаружат с воздуха

В Приморье сдается в опытную эксплуатацию сервис аэровоздушного контроля. Теперь благодаря внедрению и использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) специалисты смогут мониторить ситуацию с лесными пожарами, незаконными рубками леса, отслеживать миграцию животных, изменения климата, выявлять обрывы линий электропередач, мусорные свалки, сообщили ИА UssurMedia в компании "Цифровое Приморье".