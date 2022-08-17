Беспилотники спешат на помощь: лесные пожары в Приморье обнаружат с воздуха

В Приморье сдается в опытную эксплуатацию сервис аэровоздушного контроля. Теперь благодаря внедрению и использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) специалисты смогут мониторить ситуацию с лесными пожарами, незаконными рубками леса, отслеживать миграцию животных, изменения климата, выявлять обрывы линий электропередач, мусорные свалки, сообщили ИА UssurMedia в компании "Цифровое Приморье".
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