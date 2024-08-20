Артиллеристы на авдеевском направлении рассказали о работе САУ «Малка» по технике ВСУ

Артиллеристы группировки войск «Центр» работают на 203-миллиметровых самоходках «Малка». В районе Авдеевки у Вооруженных сил Украины (ВСУ) одна из самых обустроенных оборонительных линий в зоне СВО, противник тут активно использует промышленные здания и жилую застройку в качестве оборонительных пунктов.