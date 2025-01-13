Санина заявила, что в конце апреля россиян ждет трехдневная рабочая неделя

Эксперт по набору кадров Юлия Санина проинформировала о том, что гражданам Российской Федерации следует ожидать ещё одной укороченной рабочей недели при завершении апреля, когда будет много праздничных выходных.
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