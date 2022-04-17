Ветераны пожарной охраны отмечают профессиональный праздник

Ветераны пожарной охраны отмечают профессиональный праздник

История пожарной охраны имеет глубокие корни. Более трех веков в истории пожаротушения огнеборцы стоят на страже своего Отечества.

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