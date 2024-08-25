Хусейн Байсангуров выиграл титул WBA Continental America в среднем весе

В ночь на 25 августа в Ла-Гуайре (Венесуэла) состоялся вечер бокса «Ночь чемпионов IBA», в карде которого прошел титульный бой в среднем весе между россиянином Хусейном Байсангуровым и аргентинцем Николасом Джарой за пояс WBA Continental America.