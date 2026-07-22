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Мировые Новости

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«КОЛДИ» усиливает управленческую команду для реализации новой стратегии развития

«КОЛДИ» усиливает управленческую команду для реализации новой стратегии развития

Компания «КОЛДИ» усиливает управленческую команду в рамках новой стратегии развития. Девелопер объявил сразу о шести ключевых назначениях, которые отражают новый этап развития компании, связанный с трансформацией бизнеса, обновлением бренда, запуском новых продуктовых направлений и расширением портфеля проектов.

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