21.01.25==Гибель Украины, закат Европы и поражение США: Последствия разоблачений Сноудена

о: США воюют на Украине не с Россией, а с Европой, а Европа воюет с собственным населением. Такой вывод напрашивается после прочтения книги "Поражение Запада" известного французского учёного Эммануэлля Тодда, в своё время точно предсказавшего развал СССР и "арабскую весну".
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