Депутаты Тюмени заложили капсулу времени: ее вскроют на 450-летие города, рассказала Светлана Иванова

ТЮМЕНЬ, 24 июля, ФедералПресс. В музее «Городская Дума» в преддверии празднования 440-летия Тюмени депутаты восьмого созыва передали символическую эстафету своим преемникам из десятого созыва – оставили им послание в капсуле времени.
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