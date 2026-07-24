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Депутаты Тюмени заложили капсулу времени: ее вскроют на 450-летие города, рассказала Светлана Иванова

Депутаты Тюмени заложили капсулу времени: ее вскроют на 450-летие города, рассказала Светлана Иванова

ТЮМЕНЬ, 24 июля, ФедералПресс. В музее «Городская Дума» в преддверии празднования 440-летия Тюмени депутаты восьмого созыва передали символическую эстафету своим преемникам из десятого созыва – оставили им послание в капсуле времени.

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