10 простых правил, как пить воду, чтобы похудеть

Первый вопрос, который вам задаст любой диетолог: «Как много и часто вы пьете воду в течение дня?» Оказывается, налаженный питьевой режим творит чудеса — нормализует обмен веществ, улучшает самочувствие, помогает очистить организм и избавиться от лишнего.
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