Что такое чума и как она передается: симптомы и возбудитель болезни

Что это Симптомы Как передается Лечение Профилактика Главное Эксперты в этом материале: Ольга Александрова, заместитель главного врача по терапии, врач-терапевт высшей квалификационной категории клиник «Атлас», специалист превентивной медицины Ксения Лебедева-Георгиевская, к.