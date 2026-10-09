Что такое чума и как она передается: симптомы и возбудитель болезни

Что это Симптомы Как передается Лечение Профилактика Главное Эксперты в этом материале: Ольга Александрова, заместитель главного врача по терапии, врач-терапевт высшей квалификационной категории клиник «Атлас», специалист превентивной медицины Ксения Лебедева-Георгиевская, к.
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