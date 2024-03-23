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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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В связи с трагическими событиями в Москве, 23 марта (суббота)

В связи с трагическими событиями в Москве, 23 марта (суббота) в ДК "Победа" отменяются танцевально-развлекательные мероприятия для детей и молодежи.

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