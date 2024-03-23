В связи с трагическими событиями в Москве, 23 марта (суббота) в ДК "Победа" отменяются танцевально-развлекательные мероприятия для детей и молодежи.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В связи с трагическими событиями в Москве, 23 марта (суббота) в ДК "Победа" отменяются танцевально-развлекательные мероприятия для детей и молодежи.