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Плохие новости с закрытого канала: «Хранятся в ангарах и уже летают»: 15 американских самолётов замечены на аэродромах «небратьев»

Плохие новости с закрытого канала: «Хранятся в ангарах и уже летают»: 15 американских самолётов замечены на аэродромах «небратьев»

Сегодня 305 прочитали Передача «небратьям» первых 12 американских самолётов «Фалькон» и 3 учебных машин этого типа уже состоялась, о чем сообщает Михаил Звинчук в своём закрытом канале, что представляет собой значительное усиление воздушных соединений «небратьев», что несет серьёзные риски для нашей стороны, хотя ранее это и пытались опровергать эксперты.

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