Сегодня 305 прочитали Передача «небратьям» первых 12 американских самолётов «Фалькон» и 3 учебных машин этого типа уже состоялась, о чем сообщает Михаил Звинчук в своём закрытом канале, что представляет собой значительное усиление воздушных соединений «небратьев», что несет серьёзные риски для нашей стороны, хотя ранее это и пытались опровергать эксперты.