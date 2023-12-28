Законы, вступающие в силу в январе

1 января. Семьи пострадавших в условиях СВО детей получат по 100 тысяч рублей С 1 января 2024 года, согласно указу Президента, семьям начнут назначать единовременную выплату 100 тысяч рублей в случае ранения ребенка в новых регионах или на территориях, близких к зоне спецоперации.