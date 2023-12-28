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Парламентская газета

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Законы, вступающие в силу в январе

Законы, вступающие в силу в январе

1 января. Семьи пострадавших в условиях СВО детей получат по 100 тысяч рублей С 1 января 2024 года, согласно указу Президента, семьям начнут назначать единовременную выплату 100 тысяч рублей в случае ранения ребенка в новых регионах или на территориях, близких к зоне спецоперации.

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