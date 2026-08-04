Врач Селиверстова посоветовала правильно мыть ранние ягоды

В ранних ягодах и фруктах могут находиться большие дозы опасных для здоровья нитратов. Гастроэнтеролог Татьяна Селиверстова напомнила в интервью, что ранние ягоды могут оказаться источником вредных для организма химикатов, используемых производителями для ускоренного созревания урожая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии