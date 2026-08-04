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Медицина 2.0

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Врач Селиверстова посоветовала правильно мыть ранние ягоды

Врач Селиверстова посоветовала правильно мыть ранние ягоды

В ранних ягодах и фруктах могут находиться большие дозы опасных для здоровья нитратов. Гастроэнтеролог Татьяна Селиверстова напомнила в интервью, что ранние ягоды могут оказаться источником вредных для организма химикатов, используемых производителями для ускоренного созревания урожая.

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