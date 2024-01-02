Турки запретили проход в Черное море минным тральщикам, переданным британцами Украине

Власти Турции уведомили партнеров по НАТО, что не пропустят через проливы Дарданеллы и Босфор в Черное море пару минных тральщиков HMS Ramsey HMS Blyth типа Sandown (класса «Сэндаун») британской постройки, ранее номинально переданных Украине Великобританией, а также получивших наименования («Чернигов» и «Черкассы»).
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