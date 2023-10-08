Театр абсурда
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Театр абсурда

8 474 подписчика

Тихие союзники России и прекрасный новый мир

Тихие союзники России и прекрасный новый мир

Защищаясь от украинской бандеровщины и американского гегемонизма, мы всё же воюем не только против кого-то, но и за что-то.

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