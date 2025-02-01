В тюменской матрешке усилят защиту от птиц на линиях электропередач

В Тюменской области, ХМАО и ЯНАО усилят защиту линий электропередач от птиц. Всего планируется установка более пяти тысяч птицезащитных устройств (ПЗУ), сообщили в информационном центре тюменского правительства.
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