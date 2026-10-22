В Тибетском автономном районе на западе Китая произошло землетрясение магнитудой 7,1. В результате погибли не менее 16 человек, сообщило 23 октября агентство Xinhua.
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