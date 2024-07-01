Страна и люди
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Страна и люди

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В подконтрольной Киеву Херсонщине повреждена критическая инфраструктура

В подконтрольной Киеву Херсонщине повреждена критическая инфраструктура

В подконтрольной Киеву территории Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу подчиненной Украине областной военной администрации Александра Прокудина.

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